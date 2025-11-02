Wta Finals 2025 Jasmine Paolini sconfitta 6 – 3 6 – 1 da Sabalenka

Esordio amaro per Jasmine Paolini nel torneo di singolare alle Wta Finals di Riyadh, in Arabia Saudita. Nella prima partita dello ‘Stefanie Graf Group’, la tennista toscana numero 8 del mondo, si è arresa in due set alla numero 1 Aryba Sabalenka, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-3, 6-1. Appena ieri, in coppia con Sara Errani, Jasmine Paolini nella prima giornata della competizione hanno battuto all’esordio la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs in due set con un perentorio 6-3, 6-3. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wta Finals 2025, Jasmine Paolini sconfitta 6 – 3 6 – 1 da Sabalenka

