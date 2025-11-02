Wta Finals 2025 Jasmine Paolini sconfitta 6 – 3 6 – 1 da Sabalenka

Lapresse.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio amaro per Jasmine Paolini nel torneo di singolare alle Wta Finals di Riyadh, in Arabia Saudita. Nella prima partita dello ‘Stefanie Graf Group’, la tennista toscana numero 8 del mondo, si è arresa in due set alla numero 1 Aryba Sabalenka, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-3, 6-1. Appena ieri, in coppia con Sara Errani, Jasmine Paolini  nella  prima giornata  della competizione hanno  battuto all’esordio la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs  in due set con un perentorio  6-3, 6-3. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

wta finals 2025 jasmine paolini sconfitta 6 8211 3 6 8211 1 da sabalenka

© Lapresse.it - Wta Finals 2025, Jasmine Paolini sconfitta 6 – 3 6 – 1 da Sabalenka

Altri contenuti sullo stesso argomento

wta finals 2025 jasmineWTA Finals: Paolini sfida Sabalenka. Aryna per diventare “Maestra”, Jasmine sogna la semifinale - Italiani | L'azzurra per diventare la prima azzurra di sempre ad abbattere il muro del Round Robin. Riporta ubitennis.com

wta finals 2025 jasmineWta Finals, calendario, partecipanti e regolamento: tutto quello che c'è da sapere - A Riyadh, che lo scorso anno ha ospitato per la prima volta le Wta Finals e lo farà fino al 2026, si ripartirà dal trionfo di Coco Gauff che lo scorso anno ha conquistato il torneo per la prima volta ... sport.sky.it scrive

Paolini, debutto amaro alle Wta Finals: sconfitta in due set contro la Sabalenka - La tennista azzurra perde contro la bielorussa, numero 1 del mondo, all'esordio nel girone A (denominato Steffi Graf) ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Wta Finals 2025 Jasmine