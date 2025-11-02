Wta Finals 2025 Jasmine Paolini sconfitta 6-3 6-1 da Aryna Sabalenka

Esordio amaro per Jasmine Paolini nel torneo di singolare alle Wta Finals di Riyadh, in Arabia Saudita. Nella prima partita dello ‘Stefanie Graf Group’, la tennista toscana, n°8 del mondo, si è arresa in due set alla n°1 Aryna Sabalenka che si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1. Appena ieri, in coppia con Sara Errani, la 29enne azzurra ha  battuto all’esordio la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs  in due set con un perentorio  6-3, 6-3. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

