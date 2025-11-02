La prima giornata è iniziata con un sorriso: l’auspicio, in casa Italia, è quello di poter continuare sulla stessa linea. Nella seconda giornata delle WTA Finals, competizione che si svolge a Riad, in Arabia Saudita, è il momento del debutto in singolare per Jasmine Paolini, reduce dal vittorioso esordio in doppio con Sara Errani. Nel secondo incontro di giornata l’azzurra, qualificatasi per l’evento conclusivo della stagione come numero 8 del ranking WTA, scende in campo, nel girone intitolato a Steffi Graff, contro la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, in quello che, almeno sulla carta, può rappresentare l’impegno più difficile del suo cammino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Finals 2025, debutto in singolare per Jasmine Paolini contro la favorita Sabalenka