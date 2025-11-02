WTA Finals 2025 debutto in singolare per Jasmine Paolini contro la favorita Sabalenka
La prima giornata è iniziata con un sorriso: l’auspicio, in casa Italia, è quello di poter continuare sulla stessa linea. Nella seconda giornata delle WTA Finals, competizione che si svolge a Riad, in Arabia Saudita, è il momento del debutto in singolare per Jasmine Paolini, reduce dal vittorioso esordio in doppio con Sara Errani. Nel secondo incontro di giornata l’azzurra, qualificatasi per l’evento conclusivo della stagione come numero 8 del ranking WTA, scende in campo, nel girone intitolato a Steffi Graff, contro la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, in quello che, almeno sulla carta, può rappresentare l’impegno più difficile del suo cammino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Wta Finals - Debutto vincente per Paolini ed Errani, vittoria netta in due set - X Vai su X
ERRANI E PAOLINI PARTONO BENE! Sara e Jasmine vincono al debutto delle WTA Finals contro Muhammad/Schuurs per 6-3/6-3. Prossime avversarie: Kudermetova/Mertens. . . . . . #saraerrani #jasminepaolini #errani #paolini #wtatour - facebook.com Vai su Facebook
Wta Finals, Errani/Paolini partono bene: Muhammad/Schuurs ko in 2 set - Buon esordio per le azzurre che superano Muhammad/Schuurs con un doppio 6- Riporta sport.sky.it
Che debutto per Errani/Paolini alle WTA Finals! Netta vittoria su Muhammad/Schuurs - Sara Errani e Jasmine Paolini fanno il loro esordio con la vittoria alle WTA Finals di Riad. Come scrive oasport.it
WTA Finals 2025, Sara Errani: “Abbiamo dovuto cambiare il nostro gioco”; Jasmine Paolini: “Ottimo match” - Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della prima testa di serie, nella prima giornata delle WTA Finals 2025 di tennis, scattate a Riad, in Arabia ... Segnala oasport.it