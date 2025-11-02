WTA Chennai 2025 Janice Tjen conquista il 250 indiano battendo Kimberly Birrell

Il titolo del torneo di singolare del WTA 250 di Chennai, in India, va alla testa di serie numero 4, l'indonesiana Janice Tjen, che nell'ultimo atto regola la numero 7 del seeding, l'australiana Kimberly Birrell, sconfitta con il punteggio di 6-4 6-3 in due ore ed un minuto di gioco. Nel primo set l'indonesiana conquista subito il break a quindici e poi deve annullare due opportunità per l'immediato controbreak. In un infinito quarto game, durato ben 32 punti, l'asiatica annulla altre sette palle break, poi però deve capitolare ai vantaggi del sesto game, quando alla terza occasione l'australiana centra il 3-3.

