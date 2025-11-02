WRC2 – Korhonen e Viinikka pronti per il Saudia Arabia WRC
Il duo finlandese chiude una stagione da protagonista puntando al terzo posto nel WRC2 e al titolo nel WRC2 Challenge. La Rautio Motorsport ha annunciato ufficialmente la partecipazione di Roope Korhonen e Anssi Viinikka all’ultimo appuntamento del Campionato del Mondo Rally 2025, il Rally Arabia Saudita, evento completamente nuovo per tutti gli equipaggi del WRC. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Scopri altri approfondimenti
Roope Korhonen ajaa Suomen MM-rallin WRC2-luokassa: ”Hieno fiilis lähteä kotiralliin kunnon kalustolla” - Rautio Motorsportin Roope Korhonen ja hänen kartanlukijansa Anssi Viinikka kilpailevat VW Polo R5:lla Secto Rally Finlandissa. Lo riporta sportti.com
WRC: Roope Korhonen avasi MM-kautensa WRC2-luokan kakkossijalla! - Rautio Motorsportin toinen autokunta, niin ikään Toyotalla kilpailleet Tuukka Kauppinen ja ... Come scrive msn.com
Suomalaiset pyrkivät WRC2-luokan podiumille isolla joukolla – Roope Korhonen rauhoitteli Ruuhimäessä kyydissä ollutta Mari Rantasta - luokassa riittää tuttuun tapaan leveyttä, ja ehdokkaita palkintopallille on iso määrä. ksml.fi scrive