WRC – Saudi Arabia Rally 41 equipaggi per l’ultimo round
A Jeddah dal 26 al 29 novembre si decide il titolo mondiale tra Ogier, Rovanperä ed Evans. Toyota già campione costruttori, ma la sfida per la corona piloti è ancora aperta. Saranno 41 gli iscritti al Saudi Arabia Rally, atto conclusivo del Campionato del Mondo Rally (WRC) 2025, in programma a Jeddah dal 26 al . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
