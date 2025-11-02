World Series ancora Dodgers! Si confermano campioni dopo una serie epica con Toronto

A Toronto in gara 7 i californiani vanno a un passo dal ko, poi la vittoria in un finale pieno di colpi di scena. Un successo che premia ancora una volta un gruppo di talento e a trazione. giapponese: Ohtani e Yamamoto le stelle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

