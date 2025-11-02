Wolverhampton la decisione adesso è ufficiale! Vítor Pereira non è più l’allenatore dei Wolves il comunicato del club
Wolverhampton, è l’ufficiale: Vítor Pereira sollevato dall’incarico, il club annuncia la fine del rapporto con il portoghese La Premier League non concede tregua: lo sa bene Ange Postecoglou che, nonostante il trionfo in Europa League con il Tottenham, ha dovuto salutare la panchina del Nottingham Forest dopo appena quaranta giorni. Adesso è il turno del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
