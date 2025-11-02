White Lotus quarta stagione a Parigi e sulla Riviera francese

La quarta stagione di White Lotus va in Francia con gli scout dello showrunner Mike White alla ricerca di location di lusso. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - White Lotus, quarta stagione a Parigi e sulla Riviera francese

News recenti che potrebbero piacerti

«Dove le onde si infrangono sulle rocce. » Mike White non ha mai nascosto il suo fascino per i paesaggi che sanno di avventura e mistero, e questa volta la sua serie cult, The White Lotus, sposta il baricentro del lusso in Europa, scegliendo la Francia come nu - facebook.com Vai su Facebook

The White Lotus, la quarta stagione sarà ambientata in Francia: si cercano location di lusso a Parig... - X Vai su X

White Lotus, quarta stagione a Parigi e sulla Riviera francese - La quarta stagione di White Lotus va in Francia con gli scout dello showrunner Mike White attivamente alla ricerca di location di lusso sulla Riviera francese e a Parigi. Secondo ansa.it

The White Lotus, la quarta stagione sarà ambientata in Francia: si cercano location di lusso a Parigi e sulla Riviera francese - Dopo la prima stagione girata alle Hawaii, la seconda in Sicilia e la terza in Thailandia, The White Lotus è pronta ad approdare in Francia. Da msn.com

The White Lotus 4 approda in Francia, la nuova stagione tra Parigi e Costa Azzurra - La quarta stagione della serie cult HBO ideata da Mike White si prepara a cambiare ... Come scrive ciakmagazine.it