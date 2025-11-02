wheelchair basketball vicenza la squadra che gioca per vincere e per cambiare le regole del gioco

Non è solo una squadra di basket. È un gruppo di uomini e donne che ogni settimana dimostra che la forza non sta nelle gambe, ma nella testa, nel cuore e nel lavoro di squadra. La Wheelchair Basketball Vicenza rappresenta una delle realtà più vitali del movimento paralimpico veneto: un progetto sportivo e sociale che unisce agonismo, passione e inclusione. Nata con l’obiettivo di offrire alle persone con disabilità fisica la possibilità di vivere lo sport come strumento di libertà e crescita personale, la squadra vicentina è diventata negli ultimi anni un punto di riferimento per tutto il territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

