Vuoi visitare le location dei film tratti da Jane Austen? Ecco dove sono

Dicembre 2025 segna il 250° anniversario della nascita di Jane Austen, una delle scrittrici più amate di sempre. I suoi sei romanzi sono diventati classici intramontabili e hanno ispirato decine di film e serie TV che continuano a far sognare milioni di persone in tutto il mondo. Le storie di Austen prendono vita tra sontuose sale da ballo, eleganti cittadine dell’epoca Regency (l’inizio dell’Ottocento) e magnifiche dimore di campagna. Molti di questi luoghi esistono davvero. Ecco le location più belle che hanno fatto da sfondo ai film ispirati alle opere di Jane Austen. Box Hill e Leith Hill (Surrey) – Emma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

