Volley Serie B maschile impresa Arezzo | prima storica vittoria a Cecina

Arezzo, 2 novembre 2025 – Serie B maschile di volley, il 1° novembre 2025 resterà una data da incorniciare per il Club Arezzo ASD: la formazione amaranto conquista la prima vittoria della sua storia in Serie B battendo al tie-break la SACMA Group Rawlplug Cecina (21-25, 25-14, 23-25, 25-13, 12-15). Una serata dal sapore di rivincita, proprio su quel campo dove due anni fa gli aretini avevano visto svanire la promozione in B nella finale playoff. Una gara dalle mille emozioni, giocata punto a punto, con Arezzo capace di reagire nei momenti chiave e di imporsi nel quinto set grazie a carattere e lucidità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volley Serie B maschile, impresa Arezzo: prima storica vittoria a Cecina

