Volley Rubicone si aggiudica il big match di Ferrara con un secco 3-0
Prestazione maiuscola della Sab Group Rubicone, che conquista l’intera posta nella difficile trasferta di Ferrara superando la Cavallino 4 Torri con un netto 3-0. I sammauresi hanno mostrato grande determinazione e concentrazione, imponendosi grazie a un gioco ordinato e aggressivo, fondato su. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
