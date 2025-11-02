Volley prosegue l' ottimo momento della Querzoli Volley | piegata San Severino
La Querzoli Volley Forlì continua la sua marcia vincente tra le mura amiche del Palasport Villa Romiti conquistando una netta vittoria per 3 set a 0 contro l'ostica formazione marchigiana della Sios Novavetro San Severino Volley. La squadra forlivese ha messo in campo una prestazione convincente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
