Volley prosegue l' ottimo momento della Querzoli Volley | piegata San Severino

Forlitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Querzoli Volley Forlì continua la sua marcia vincente tra le mura amiche del Palasport Villa Romiti conquistando una netta vittoria per 3 set a 0 contro l'ostica formazione marchigiana della Sios Novavetro San Severino Volley. La squadra forlivese ha messo in campo una prestazione convincente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

