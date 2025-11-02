Volley Maschile A3 La Stadium Mirandola ritrova Trebaseleghe Si scontrano due squadre in piena fiducia

Per il secondo turno consecutivo in casa, valido per la terza giornata del girone Bianco di A3 maschile, la Stadium Mirandola ritrova alle 18 al PalaSimoncelli una avversaria doc dei tempi della serie B, quel Silvolley Trebaseleghe (VR) che come i mirandolesi ha navigato a lungo in serie B, anche se solo in quattro occasioni, con un bilancio 3-1 per la Stadium, le due squadre si sono affrontate direttamente, curiosamente ogni dieci anni. Fiducia. Entrambe le squadre sono in fiducia, arrivando da due belle vittorie, particolarmente pesante quella dei patavini, che hanno battuto 3-2 in casa il quotato Belluno, ribaltando una situazione disperata di 1-2 nei set, e 13-21 nel parziale vinto poi 2624 e 1614 nel tie break: questo dimostra quanto sia tosto questo Trebaseleghe, soprattutto nella diagonale principale composta dal palleggiatore italoargentino Ignacio Martinez, e dall’oppostone Davide Cester, di scuola Treviso, ma esperto in categoria, supportata comunque da una ottima batteria di schiacciatori-ricevitori, Ceolin e Candreago, e da due centrali come Rampin e Munarini che con Belluno hanno fatto 11 punti a muro sui 16 totali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Maschile A3. La Stadium Mirandola ritrova Trebaseleghe. Si scontrano due squadre in piena fiducia

News recenti che potrebbero piacerti

NUOVA STAGIONE, NUOVA PELLE. La Serie D maschile del Volley Volla è pronta a scendere in campo con una divisa che incarna tutta la nostra energia e identità: forza, determinazione e orgoglio. Un ringraziamento speciale a New Rivauto, nuovo sp - facebook.com Vai su Facebook

Volley maschile A3, domenica 26 l’esordio casalingo del Plus Volleyball Sabaudia contro il Terni - Dopo settimane di intenso lavoro e diversi allenamenti congiunti utili per affinare intese e condizione, è finalmente arrivato il momento dell’esordio stagionale. Da latinaquotidiano.it

Volley Serie A3 – Il Gabbiano parte col piede giusto: 3-1 allo Stadium - MANTOVA Debutto vincente del Gabbiano FarmaMed nel match d’esordio in campionato con Mirandola. Come scrive vocedimantova.it

VOLLEY MASCHILE A3 / Savigliano, si riparte: questa sera a Reggio Emilia la prima di campionato - Paolo Rabbia: "Siamo pronti, anche se sappiamo che sarà una stagione impegnativa, perché il livello della Serie A3 si sta alzando stagione dopo stagione" ... Riporta targatocn.it