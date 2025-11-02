Volley femminile Milano regola Monviso sotto i colpi di Egonu e Danesi
Milano ha sconfitto Monviso con un secco 3-0 (25-22; 25-19; 25-18) nel match valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine hanno battezzato al meglio il ritorno all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo, dopo che avevano giocato i primi incontri casalinghi del campionato alla Opiquad Arena di Monza. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno infilato la terza vittoria consecutiva (la quinta stagionale) e si sono provvisoriamente portate al terzo posto in classifica generale, a quattro lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano a parità di incontri disputati. 🔗 Leggi su Oasport.it
