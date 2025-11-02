Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri crolla a Firenze nello scontro diretto

Perugiatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bartoccini MC Restauri Perugia perde netto anche a Firenze e inziano a suonare i primi allarmi di una certa intensità.In pochi giorni sono arrivati due 0-3 consecutivi: se è vero che quello interno con Milano era ampiamente preventivabile, lo stesso non si può dire di quello di Firenze.Quello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Volley A1 femminile, Il Bisonte Firenze - Bartoccini MC Restauri Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Dopo la netta sconfitta contro Milano scontro diretto per le Black Angels, chiamate a tornare a fare punti. Si legge su perugiatoday.it

volley a1 femminile bartocciniDove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari 30 ottobre, programma, canali, streaming - La sesta giornata di Serie A1 femminile si chiude questa sera con due sfide dal sapore diverso ma entrambe molto interessanti. Secondo oasport.it

LIVE Perugia-Milano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Pietrini ritrovata ed Egonu firmano il successo della Numia - 32: Milano sale a quota 13 in classifica, Peruga resta ferma a 6 punti. Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Volley A1 Femminile Bartoccini