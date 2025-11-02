Voli internazionali al 69% del mercato italiano boom estate 2025
Gli aeroporti italiani hanno accolto 179 milioni di passeggeri nei primi nove mesi del 2025, segnando un incremento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, con il traffico internazionale che guida l’espansione registrando 121 milioni di viaggiatori. Il segmento domestico rimane fermo a 56 milioni di passeggeri, mentre i voli internazionali crescono del 7,1% sul 2024. Dei 121 milioni di viaggiatori internazionali, 80 milioni hanno scelto destinazioni nell’Unione europea e 41 milioni mete extra-UE. Estate da record con 93 milioni di passeggeri. Il sistema aeroportuale nazionale ha registrato 93 milioni di passeggeri nel quadrimestre giugno-settembre, con un aumento del 2,8% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Approfondisci con queste news
Un abbonamento a tariffa vantaggiosa con #WizzAir per i voli internazionali: ecco come funziona "All you can fly". L'articolo al link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
I voli internazionali di CEA raggiungono un livello record con l'infiammarsi del mercato culturale e turistico cinese - Dal 1° luglio al 31 agosto, la China Eastern Airlines (CEA) ha operato un totale di 194. Segnala adnkronos.com
Il mercato turistico cinese in forte crescita: record di voli internazionali per China Eastern - Dal 1° luglio al 31 agosto, China Eastern ha operato complessivamente 194. Lo riporta ansa.it
Voli con la Cina, la ritirata delle compagnie europee: così Pechino ha conquistato il mercato - Dopo un quarto di secolo di attività Virgin Atlantic, compagnia aerea britannica fondata da sir Richard Branson, lascerà in autunno la rotta Londra- Scrive corriere.it