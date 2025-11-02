Voli internazionali al 69% del mercato italiano boom estate 2025

Gli aeroporti italiani hanno accolto 179 milioni di passeggeri nei primi nove mesi del 2025, segnando un incremento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, con il traffico internazionale che guida l’espansione registrando 121 milioni di viaggiatori. Il segmento domestico rimane fermo a 56 milioni di passeggeri, mentre i voli internazionali crescono del 7,1% sul 2024. Dei 121 milioni di viaggiatori internazionali, 80 milioni hanno scelto destinazioni nell’Unione europea e 41 milioni mete extra-UE. Estate da record con 93 milioni di passeggeri. Il sistema aeroportuale nazionale ha registrato 93 milioni di passeggeri nel quadrimestre giugno-settembre, con un aumento del 2,8% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

