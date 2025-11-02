Volete vedere Mercurio? Queste notti sono perfette Io lo guardo per i diamanti anzi per Freddie

Mercurio sarà visibile nei prossimi giorni, anche a occhio nudo, poco prima dell’alba. Lo dicono gli astronomi, e lo confermano le effemeridi: il periodo migliore per osservarlo sarà tra il 4 e il 7 novembre, quando raggiungerà la massima elongazione ovest, circa 19 gradi dal Sole. In Italia (se proprio ci tenete) lo si potrà vedere a oriente, basso sull’orizzonte, verso le 6:30 del mattino, purché il cielo sia limpido e ci sia un po’ di pazienza, il che, oggi, è chiedere molto, io non riuscirei mai a vedere un tubo, mai riuscito a vedere niente, senza contare in generale che perfino il cielo stellato mi mette angoscia, sapendo cos’è e quanto ci dice della nostra nullità, per questo anche quando Nanni Bignami mi portò all’Osservatorio Astronomico dell’INAF (di cui era Presidente) una parte di me si sentiva a disagio come in un horror (mentre l’altra parte di me voleva vedere tutto, come in un horror). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

