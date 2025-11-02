C’era attesa a “ Ballando con le stelle” per Andrea Delogu, colpita da un grave lutto familiare per la morte del fratello Evan a soli 18 anni per un incidente in moto. La conduttrice, comprensibilmente, non si è presentata in trasmissione. Non è mancato un momento di commozione durante la puntata di ieri sera, sabato 1 novembre, quando Milly Carlucci ha rivolto un messaggio proprio alla concorrente dell’edizione di quest’anno. La Carlucci, dopo l’anteprima con gli spareggi tra Beppe Convertini e la Signora Coriandoli, ha chiamato i partecipanti sul palco e ha inviato un messaggio alla Delogu. “Sapete – ha detto – che Andrea ha subito una tragedia questa settimana, un lutto gravissimo a cui tutti noi abbiamo partecipato per quello che può servire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Vogliamo ancora farti sorridere": Milly Carlucci commossa per Andrea Delogu, assente a "Ballando con le stelle" per il lutto. Non si sa se tornerà in pista