Voci di donne | concerto corale su musiche di compositrici e testi di poetesse
L’evento si svolge in occasione dell’avvicinarsi della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne e propone un programma a forte impronta femminile, che intende dare voce e spazio alla creatività delle donne nella musica di ogni tempo. In programma musiche di E. Balasso, A. Beach. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Presentata la ricerca "Tra numeri e voci: l’ingresso delle donne all’Università di Modena" Un lavoro ampio e articolato, a cura di Franca Manghi e Grazia Martinelli e promosso dal Centro Documentazione Donna di Modena, che ha riportato alla luce la stori - facebook.com Vai su Facebook
"Voci in cammino": Coro Polifonico Turritano in concerto - La splendida basilica di San Gavino di Porto Torres farà da cornice, sabato 7 giugno alle 21, al concerto del Coro polifonico Turritano diretto da Laura Lambroni, dal titolo “Voci in cammino”. Secondo unionesarda.it
La musica a Villa del Palco. In viaggio come i pellegrini grazie alle voci delle donne - Il Gruppo corale femminile di Santa Maria a Colonica diretto da Claudio Bianchi sarà protagonista del concerto Oltre il cammino. Segnala lanazione.it
Concerto di Primavera con il coro di voci bianche dell’Istituto Petrarca di Montevarchi - L’appuntamento è fissato per sabato 5 aprile alle ore 21:00 presso la Chiesa del S. Secondo lanazione.it