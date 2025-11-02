Voce del verbo differenziarsi Da Isabel Marant a Zimmermann da Fendi a Valentino i bijoux più sofisticati si rivelano simili ma non identici
C oppie che scoppiano. Per quanto solida, ogni unione nasconde differenze e contrasti, in grado di rendere quella liaison ancor più profonda e interessante. Lo sanno bene gli orecchini pendenti particolari 2025. Come abbinare abiti e orecchini con gusto? Ecco 10 abbinamenti da star X Dalle passerelle allo street style, la tendenza appare netta: la coordinazione e la simmetria sono, semplicemente, sopravvalutate. In questa stagione fredda, come per tutti i mesi a venire, dunque, è un proliferare di bijoux asimmetrici, diversi da loro, spaiati. Gli orecchini pendenti particolari del 2025, allora, sperimentano lunghezze, decorazioni ed estetiche differenti, andando a creare un interessante gioco di equilibri e differenze. 🔗 Leggi su Iodonna.it
