Vlahovic tra luci e ombre la sua prestazione in Cremonese Juve divide i quotidiani | voto e pagella dell’attaccante serbo

Vlahovic tra luci e ombre, prestazione a due facce: il serbo parte bene e aiuta la squadra, ma manca totalmente di cinismo e si perde sul più bello. Una sufficienza che sa di rimando, un sei che promuove l’impegno ma non il cinismo. La prima Juventus di Luciano Spalletti, vittoriosa 2-1 a Cremona, ripartiva da una coppia d’attacco inedita, formata da Dusan Vlahovic e Loïs Openda. Se il belga è stato bocciato come il peggiore in campo, la prova del serbo è stata più complessa da decifrare. Per La Gazzetta dello Sport, la sua è stata una prestazione di grande generosità, ma priva di quella cattiveria che ci si aspetta da un numero 9. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic tra luci e ombre, la sua prestazione in Cremonese Juve divide i quotidiani: voto e pagella dell’attaccante serbo

