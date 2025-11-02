Vlahovic scrive alla Juventus dopo la vittoria con la Cremonese | messaggio da leader del numero 9 ecco il suo gesto social – FOTO

Vlahovic, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio sui social dopo la vittoria contro la Cremonese. Ecco le sue parole – FOTO. Un messaggio breve, ma dal peso specifico enorme. Dusan Vlahovic affida ai social la sua determinazione e suona la carica per la Juventus: « Continuiamo ». Poche parole, accompagnate da una foto della vittoria di Cremona (2-1), che suonano come il manifesto della nuova era bianconera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV9 (@vlahovicdusan) “Continuiamo”: il patto per la ripartenza. Il post dell’attaccante serbo arriva al termine di una serata fondamentale per la Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic scrive alla Juventus dopo la vittoria con la Cremonese: messaggio da leader del numero 9, ecco il suo gesto social – FOTO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vlahovic scrive alla Juve e ai tifosi dopo il Real Il gesto social del serbo FOTO - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic tra luci e ombre, la sua prestazione in Cremonese Juve divide i quotidiani: voto e pagella dell’attaccante serbo - Vlahovic tra luci e ombre, prestazione a due facce: il serbo parte bene e aiuta la squadra, ma manca totalmente di cinismo e si perde sul più bello Una sufficienza che sa di rimando, un sei che promuo ... Scrive juventusnews24.com

Vlahovic dopo Cremonese-Juventus: "Dobbiamo cambiare alcune abitudini". VIDEO - Dopo la vittoria di Cremona, ha parlato a Sky Sport Dusan Vlahovic: "Abbiamo alcune abitudini da cambiare, ci siamo abbassati senza un motivo - Secondo sport.sky.it

Vlahovic sul futuro: «Valuteremo per tutta una serie di motivi. Obiettivo? Alla Juve voglio ancora…» - Le parole Dopo la vittoria della Juventus contro l’Udinese, Dusan Vlahovic ha parlato in conferenza stampa analizzando l ... Riporta calcionews24.com