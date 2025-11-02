Vlahovic elogiato da Spalletti dopo Cremonese Juve | Ha fatto un lavoro splendido Per una decina di volte è riuscito a… Messaggio chiaro del tecnico al suo numero 9!

Vlahovic, attaccante della Juve, è stato elogiato così da Luciano Spalletti dopo Cremonese Juve. Ecco le sue parole sul serbo. Un debutto vincente, una gestione che parte col piede giusto e un attestato di stima che pesa come un macigno. Nella sua prima conferenza stampa post-partita da allenatore della Juventus, Luciano Spalletti ha analizzato la sofferta vittoria per 2-1 sulla Cremonese e, di fronte a una domanda sull'attacco a secco, ha spiazzato tutti: nessuna critica, ma un elogio per il lavoro di Dusan Vlahovic. "Un lavoro splendido": Spalletti blinda Vlahovi?. Nonostante il bomber serbo non abbia segnato, il neo-tecnico bianconero ha voluto sottolineare il suo contributo fondamentale alla vittoria, andando oltre il tabellino.

