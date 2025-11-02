Vittorio Sgarbi è lobotomizzato Secondo me è completamente plagiato Ho presentato un’istanza per ricusare il Giudice | lo sfogo della figlia Evelina

A “Verissimo” Evelina Sgarbi ha parlato dell’incontro con il padre Vittorio prima dell’un’udienza, in tribunale a Roma. La causa in corso, mossa dalla figlia del critico d’arte, serve a stabilire se Sgarbi abbia bisogno o meno di un amministratore di sostegno. “Ho presentato un’istanza per ricusare il Giudice – ha affermato-. L’udienza è stata tutta una farsa. Tra l’altro il Giudice mi ha detto ‘comunque sei forse abituata a parlare in tv, io sono il Giudice e devi rispondere solo a quello che ti chiedo io’. Ho avuto la detta sensazione che fosse sfacciatamente dalla parte di mio padre, sembrava si fossero messi d’accordo prima, ero basita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

