Vittoria schiacciante Regionali in Campania il sondaggio é clamoroso | Non c’è partita

La corsa alle Regionali in Campania entra nel vivo e, a meno di un mese dal voto, i numeri tracciati dagli ultimi sondaggi sembrano non lasciare spazio a interpretazioni. È un risultato che sorprende e scuote l'intero panorama politico: per la prima volta dopo dieci anni, la regione si prepara a voltare pagina dopo l'era di Vincenzo De Luca. L'attenzione ora è tutta puntata sui nuovi sfidanti, e soprattutto su uno: Roberto Fico, il favorito che sembra destinato a una vittoria netta. Il testa a testa Fico–Cirielli: il vantaggio si fa schiacciante.

