Vitorchiano 17 nuove telecamere | Installazioni anche nelle frazioni per una città più sicura

Viterbotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi giorni sarà potenziamento l'impianto pubblico di videosorveglianza del comune di Vitorchiano, già funzionante, il quale verrà reso ancor più capillare sia nel centro che nelle frazioni di Paparano, Pallone e Sodarella."Le nuove infrastrutture - sottolinea l'assessore ai lavori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

vitorchiano 17 nuove telecamereA Vitorchiano nuove telecamere con lettura ottica delle targhe - Come preannunciato nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale di Vitorchiano, nei prossimi giorni si procederà a un ulteriore potenziamento de ... Riporta etrurianews.it

Nuove telecamere per la sicurezza installate entro dicembre - Il Comune di Garlasco, dopo il via libera da parte di Regione Lombardia del cofinanziamento per i progetti di implementazione di telecamere di videosorveglianza per i Comuni, ha approvato ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Vitorchiano 17 Nuove Telecamere