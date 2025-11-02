Napoli, 2 novembre 2025 – È la notte dei morti innocenti a Boscoreale, in provincia di Napoli, e a Capizzi, nel Messinese. Una notte che gronda sangue e dolore. Due giovanissimi incensurati, vite spezzate da una violenza cieca e brutale. Drammi apparentemente estranei a dinamiche mafiose, ma simboli di un Sud che vede le sue strade trasformarsi, nei weekend, in arene di sparatorie e duelli rusticani, alimentati dalla facilità inquietante con cui ci si rifornisce di pistole e coltelli. Pasquale Nappo, diciottenne operaio residente a Scafati, viene f reddato in piazza Pace, cuore storico di Boscoreale, durante una notte di spensieratezza con cinque amici, alcuni dei quali con precedenti penali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vite spezzate “per errore”. Colpiti e uccisi a 16 e 18 anni. Ma non erano loro i bersagli