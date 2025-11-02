Vite spezzate per errore Colpiti e uccisi a 16 e 18 anni Ma non erano loro i bersagli
Napoli, 2 novembre 2025 – È la notte dei morti innocenti a Boscoreale, in provincia di Napoli, e a Capizzi, nel Messinese. Una notte che gronda sangue e dolore. Due giovanissimi incensurati, vite spezzate da una violenza cieca e brutale. Drammi apparentemente estranei a dinamiche mafiose, ma simboli di un Sud che vede le sue strade trasformarsi, nei weekend, in arene di sparatorie e duelli rusticani, alimentati dalla facilità inquietante con cui ci si rifornisce di pistole e coltelli. Pasquale Nappo, diciottenne operaio residente a Scafati, viene f reddato in piazza Pace, cuore storico di Boscoreale, durante una notte di spensieratezza con cinque amici, alcuni dei quali con precedenti penali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Ogni sera via Roma si riempie di coperte, cartoni, vite spezzate. Uomini e donne invisibili dormono tra le insegne del lusso. La città che si vanta di essere solidale ha trasformato i suoi portici in un dormitorio di dignità perduta - facebook.com Vai su Facebook
2 giovani uccisi a Messina e Napoli - Due giovanissime vite spezzate a poche ore, un 16enne ucciso a Messina da una persona che ha sparato davanti a un bar ... Secondo msn.com
Migrazioni, le vite spezzate da Lampedusa a Cutro: “Morte 28 mila persone in 11 anni” - ROMA – Il 3 ottobre di 12 anni fa, in un naufragio al largo dell’isola di Lampedusa, persero la vita 368 persone. Da repubblica.it