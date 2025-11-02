Vis Pesaro Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dei bianconeri di Brambilla valida per la 12ª giornata di Serie C. È tempo di rialzare la testa, è tempo di interrompere la spirale negativa. La Juventus Next Gen è chiamata a una reazione immediata nella difficile trasferta di Pesaro. I bianconeri di Massimo Brambilla affronteranno la Vis Pesaro nel posticipo serale della dodicesima giornata del Girone B di Serie C, in un match che sarà visibile in chiaro sulla Rai. L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 3 novembre 2025, alle ore 20:30, presso lo stadio “Benelli”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vis Pesaro Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dei bianconeri di Brambilla. I dettagli