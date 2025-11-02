Virtus straripante a Trento! È di Saliou la sfida tra i fratelli Niang | gli highlights
La Virtus Bologna torna al successo vincendo 102-83 a Trento: sei giocatori in doppia cifra (Morgan 17, Edwards 15). Ottima prova da tre (1427) e dominio costante dopo l’intervallo. Con questa vittoria i bianconeri agganciano Brescia in vetta prima della trasferta a Varese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
https://www.leggilanotizia.it/2025/10/30/landrea-costa-cede-alla-forza-della-virtus-roma/ L'Andrea Costa cede alla forza straripante della Virtus Roma - facebook.com Vai su Facebook
Diretta/ Trento Virtus Verona (risultato finale 2-1): accorcia Zigoni (Serie C, 9 marzo 2024) - La diretta del match Trento Virtus Verona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. Lo riporta ilsussidiario.net
Uragano Cordinier! La Virtus batte Trento, la supera e vola in vetta - La Virtus trova la sedicesima vittoria in ventun partite di campionato. Riporta gazzetta.it