Virtus straripante a Trento! È di Saliou la sfida tra i fratelli Niang | gli highlights

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Bologna torna al successo vincendo 102-83 a Trento: sei giocatori in doppia cifra (Morgan 17, Edwards 15). Ottima prova da tre (1427) e dominio costante dopo l’intervallo. Con questa vittoria i bianconeri agganciano Brescia in vetta prima della trasferta a Varese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

virtus straripante a trento 200 di saliou la sfida tra i fratelli niang gli highlights

© Gazzetta.it - Virtus straripante a Trento! È di Saliou la sfida tra i fratelli Niang: gli highlights

Approfondisci con queste news

Diretta/ Trento Virtus Verona (risultato finale 2-1): accorcia Zigoni (Serie C, 9 marzo 2024) - La diretta del match Trento Virtus Verona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. Lo riporta ilsussidiario.net

Uragano Cordinier! La Virtus batte Trento, la supera e vola in vetta - La Virtus trova la sedicesima vittoria in ventun partite di campionato. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Virtus Straripante Trento 200