Violenti scontri tra ultras in zona Giarizzole ci sono feriti | ecco il video

Triesteprima.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri tra ultras prima della partita tra Triestina e Brescia. Tra i tifosi si registrano diversi feriti, nessuno in gravi condizioni. Secondo alcune testimonianze “all'inizio c'era solo una pattuglia della polizia sul posto, poi sono arrivati gli ultras del Brescia con bastoni e mazze da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

violenti scontri ultras zonaPisa Verona ad alta tensione, scontri prima del match: cosa è successo - Ci sono anche feriti Momenti di alta tensione oggi, sabato 18 ottobre, a poche ... Scrive calcionews24.com

violenti scontri ultras zonaCalcio, violenti scontri tra ultrà del Pisa e del Verona prima del match: due tifosi dell'Hellas in ospedale - Circa 200 supporter scaligeri sono venuti a contatto con i rivali toscani poco distante dallo stadio verso le 11. Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Scontri violenti tra ultras del Pisa e del Verona: fumogeni, caschi e bastoni. Due feriti in ospedale - Pisa, 18 ottobre 2025 – Violenti scontri tra ultras del Pisa e del Verona si sono verificati poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato 18 ottobre, a poche ore dall’inizio della partita in programma ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Violenti Scontri Ultras Zona