Violenti scontri tra ultrà della Triestina e del Brescia | video

Bresciatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri tra ultras prima della partita tra Triestina e Brescia in serie B (match vinto poi dal Brescia al Rocco per 1-0), domenica 2 novembre. Tra i tifosi si registrano diversi feriti, nessuno in gravi condizioni. Secondo alcune testimonianze “all'inizio c'era solo una pattuglia della polizia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

