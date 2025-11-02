Vinci | cadavere di un uomo trovato in un campo
Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione è ritrovato a Vinci (Firenze), in via Comunale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondisci con queste news
Favara - È stato trovato il cadavere di Marianna Bello, inghiottita dalla furia delle acque 18 giorni fa durante l'alluvione. Il corpo e stato rinvenuto questa mattina tra Cannatello e Zingarello. Una scoperta drammatica che però d'altro canto restituisce il corpo alla - facebook.com Vai su Facebook
Trovato corpo in avanzato stato di decomposizione a Vinci - Rinvenuto a Vinci (Firenze), in via Comunale, il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di un uomo, adagiato in terra nei pressi di un giaciglio di fortuna. Come scrive ansa.it
Cadavere a Vinci, la scoperta a diverse settimane dalla morte - Vinci (Firenze), 2 novembre 2025 – Choc a Sovigliana di Vinci dove questo pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Scrive msn.com
Macabro ritrovamento a Vinci: scoperto il corpo senza vita di un uomo - Un cittadino, che si trovava in via Comunale, avrebbe scoperto il corpo senza vita di un ... gonews.it scrive