Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.941.000 individui all'ascolto pari al 23.3% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 25.9% pari a una media di 3.915.000 affezionati, vincendo ancora una volta la serata (Buonanotte: 1.792.000 - 25.4%). Quanto agli altri programmi, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vince Tú sí que vales ma cresce Ballando. De Martino tallona Scotti