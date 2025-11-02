Vince Tú sí que vales ma cresce Ballando De Martino tallona Scotti
Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.941.000 individui all'ascolto pari al 23.3% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 25.9% pari a una media di 3.915.000 affezionati, vincendo ancora una volta la serata (Buonanotte: 1.792.000 - 25.4%). Quanto agli altri programmi, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
#TuSiQueVales vince la serata di sabato 4 ottobre 2025. Migliora #BallandoConLeStelle ma resta dietro anche in share. In sovrapposizione dalle 21:30 alle 00:11 Ballando con le Stelle a 3.591.000 (24.45%) e Tú Sí Que Vales 3.937.000 (26.8%). #AscoltiTv