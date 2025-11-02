Vigile del fuoco ferito sull' Etna per soccorrere un turista la precisazione dei sindacati | Non è caduto dall' elicottero

A seguito del complesso intervento di ricerca e soccorso effettuato sull'Etna tra il 27 e il 28 ottobre, le organizzazioni sindacali Fns Cisl e Confsal vigili del fuoco intervengono per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti e per rassicurare l'opinione pubblica. L'operazione ha portato in salvo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Un escursionista e un vigile del fuoco feriti sull'Etna salvati dal Soccorso alpino e dalla guardia di finanza - facebook.com Vai su Facebook

Autobotte dei Vigili del fuoco, frontale contro un'auto vicino Bergamo: un morto e 6 feriti - Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo in viaggio verso un incendio a Scanzorosciate si è scontrata questa mattina con un'auto sulla quale viaggiavano cinque persone e il ... Si legge su msn.com

Turista soccorso sull’Etna, ferito anche un vigile del fuoco - CATANIA – Intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano, per recuperare, assieme agli uomini della Guardia di finanza, due persone rimaste ferite sul versante sud- Si legge su livesicilia.it

Sull'Etna la tragedia sfiorata, vigile del fuoco cade da un elicottero durante una missione per salvare un escursionista - Un articolato intervento di soccorso ha impegnato per lunghe ore i Vigili del fuoco del nucleo Saf e il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), per ... lasicilia.it scrive