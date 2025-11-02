Vietnam | almeno 35 morti a causa delle piogge torrenziali

Hanoi, 2 nov. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Almeno 35 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito il centro del Vietnam e che continuano a causare problemi alle strade e alle altre vie di comunicazione terrestri del Paese asiatico. Le autorità hanno stimato che 40 persone sono disperse e 60 sono rimaste ferite a causa delle inondazioni provocate da un'ondata di freddo combinata con forti venti che ha scaricato importanti precipitazioni dal 30 ottobre, secondo quanto riportato dal media locale Vietnam Plus. Circa 60 tratti di strada continuano ad essere allagati, causando disagi e congestione del traffico veicolare, mentre le linee ferroviarie che erano state interrotte sono tornate alla normalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vietnam: almeno 35 morti a causa delle piogge torrenziali

Altri contenuti sullo stesso argomento

Forti piogge torrenziali verificatesi tra il 27 e il 30 ottobre 2025 hanno provocato gravi inondazioni nel Vietnam centrale, causando almeno 13 morti e 11 dispersi. Le province più colpite sono Thua Thien Hue e Quang Nam, dove migliaia di abitazioni sono stat - facebook.com Vai su Facebook

Vietnam, gravi inondazioni e frane a causa dal tifone Matmo: almeno 8 morti e migliaia di case distrutte - X Vai su X

Vietnam, almeno 35 morti per l'alluvione che ha messo in ginocchio il Paese - L'alluvione che ha colpito il Vietnam centrale, con piogge intense e inondazioni record, ha già provocato la morte di 35 persone. Da msn.com

Vietnam, sale a 35 bilancio delle vittime dell’alluvione - Piogge intense e inondazioni record nel Vietnam centrale questa settimana hanno ucciso 35 persone. Scrive msn.com

Almeno 35 morti nel passaggio del tifone Bualoi su Filippine e Vietnam - Il 29 settembre il Vietnam ha annunciato che almeno undici persone sono morte nel passaggio del tifone Bualoi, mentre le Filippine hanno rivisto al rialzo un precedente bilancio, portandolo a 24 ... Si legge su internazionale.it