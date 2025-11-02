Vieira-Genoa i motivi della separazione e cosa succede adesso
Il club ligure deve ripartire dopo l’addio del tecnico, i retroscena e le prossime mosse Dopo quella di Tudor alla Juventus, la seconda panchina a saltare è stata quella di Vieira al Genoa. I rossoblù, all’ultimo posto in classifica, devono adesso provare a darsi una scossa, per cercare di invertire una tendenza pericolosa. Dietro le quinte, si è appreso come sia stato Vieira a decidere per l’addio. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Nelle scorse ore, il tecnico ha deciso di fare un passo indietro perché non avvertiva più la piena fiducia del club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sui suoi profili social, Mario Balotelli ha festeggiato l'addio di Vieira dalla panchina del Genoa - facebook.com Vai su Facebook
Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della l - X Vai su X
Vieira Genoa, clamoroso dietrofront in casa rossoblù! Sarà separazione immediata tra le parti, ecco chi lo sostituirà! Ultimissime - Ultime Nonostante fino a ieri fosse stata confermata la sua presenza in panc ... Riporta calcionews24.com
Ribaltone Genoa: salta Vieira. Criscito in panchina con il Sassuolo, ufficializzato il ds Lopez - Ennesimo cambio dei piani: separazione col tecnico francese dopo altri confronti con lui e i giocatori. Scrive ilsecoloxix.it
Genoa, la rivincita di Balotelli su Vieira: il Grifone sorprende tutti, i post al veleno di SuperMario - Clamoroso al Genoa: Patrick Vieira si ritira all’ultimo momento, Domenico Criscito prende le redini della prima squadra e guiderà i rossoblù contro il Sassuolo. Si legge su sport.virgilio.it