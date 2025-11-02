vieira genoa i motivi della separazione e cosa succede adesso

Il club ligure deve ripartire dopo l’addio del tecnico, i retroscena e le prossime mosse Dopo quella di Tudor alla Juventus, la seconda panchina a saltare è stata quella di Vieira al Genoa. I rossoblù, all’ultimo posto in classifica, devono adesso provare a darsi una scossa, per cercare di invertire una tendenza pericolosa. Dietro le quinte, si è appreso come sia stato Vieira a decidere per l’addio. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Nelle scorse ore, il tecnico ha deciso di fare un passo indietro perché non avvertiva più la piena fiducia del club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

