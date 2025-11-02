VIDEO Un gatto interrompe Gasperini in conferenza | Risponde lui per me

Golssip.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Episodio curioso successo in conferenza con protagonisti il tecnico della Roma e. un gatto! L'animale si è intrufolato nella sala stampa e ha cominciato a miagolare rumorosamente. La sua reazione è tutta da ridere!. 🔗 Leggi su Golssip.it

video un gatto interrompe gasperini in conferenza risponde lui per me

© Golssip.it - VIDEO / Un gatto interrompe Gasperini in conferenza: “Risponde lui per me”

