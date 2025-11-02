Jannik Sinner ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi e ha così conquistato il trofeo nella capitale francese per la prima volta in carriera, tra l’altro riuscendo a tornare numero 1 del mondo. Il successo ottenuto nell’atto conclusivo sul cemento de La Defense Arena ha permesso al fuoriclasse altoatesino di operare il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP e di lanciarsi con ottimismo verso le ATP Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Il 24enne ha trionfato per la terza settimana consecutiva, dopo aver già festeggiato al Six Kings Slam (torneo di esibizione con un jackpot di sei milioni di dollari per il vincitore), al torneo ATP 500 di Vienna e oggi in terra transalpina. 🔗 Leggi su Oasport.it

VIDEO Sinner-Auger Aliassime 2-0, ATP Parigi 2025: highlights e sintesi di una finale combattuta