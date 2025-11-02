VIDEO | Oltre 5 milioni di euro per la valorizzazione turistica di 20 Comuni | è il progetto Area urbana funzionale di Pescara Auf

Ilpescara.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvata all'unanimità la strategia dell'Area urbana funzionale di Pescara (Auf) che vede la partecipazione di 20 Comuni (le province sono quelle di Pescara e Chieti) e ha, ad oggi, una disponibilità di fondi di 5 milioni e 701 mila euro su un finanziamento complessivo di oltre 8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

video oltre 5 milioniTruffa sugli incentivi per il fotovoltaico: sequestrati oltre 5 milioni di euro a società estere che operavano in Italia VIDEO - La guardia di finanza di Varese ha scoperto un’importante truffa nel settore del fotovoltaico che ha portato al sequestro di oltre 5 milioni di euro di incentivi pubblici indebitamente percepiti. Da msn.com

Truffa sugli incentivi per il fotovoltaico: sequestrati oltre 5 milioni di euro a società estere in Italia - La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un’importante truffa nel settore del fotovoltaico che ha portato al sequestro di oltre 5 milioni di euro di incentivi pubblici indebitamente percepiti. Scrive msn.com

Evasione fiscale per oltre 5 milioni, azienda di Lumezzane sotto sequestro: indagati padre e figlia - I finanzieri di Gardone Val Trompia, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per ... Scrive brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Video Oltre 5 Milioni