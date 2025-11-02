VIDEO | La deriva | il ritorno di Graziano Delorda con un romanzo sull’infanzia perduta e le colpe che restano
Torna in libreria il messinese Graziano Delorda, con "La deriva" (Fox&Sparrows). Un romanzo amaro, che non fa prigionieri, in cui i confini fra innocenza e cinismo si dissolvono fino a confondersi in un vortice di emozioni.Racconta la storia di Carlo Piccolo, che ogni estate lascia la periferia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
«Avanti non si può, quindi indietro tutta.» «Un passo indietro nella civiltà.» «Un arretramento culturale.» «Un provvedimento fuori dal tempo.» «Un ritorno a logiche d’altri tempi.» «Una deriva anacronistica.» «Più che innovazione, sembra nostalgia del passato - facebook.com Vai su Facebook