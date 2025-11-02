Video intimi di De Martino la pista del tecnico installatore e quella strana coincidenza dopo l’annuncio della coppia

Gli inquirenti stanno stringendo il cerchio attorno a chi il 9 agosto scorso ha rubato le immagini del circuito di video sorveglianza interno alla casa dove il conduttore Stefano De Martino era in intimità con la sua fidanzata Caroline Tronelli. Immagini che sono state poi postate sui siti porno. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera c’è una pista e porta ai tecnici del sistema di video sorveglianza. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno acquisito una lista di nomi di chi è intervenuto su quel sistema a scopo manutentivo. La testimonianza della madre di Caroline Tronelli. Un contributo decisivo è stato dato dalla madre di Tronelli. 🔗 Leggi su Open.online

