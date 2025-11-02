Vicini sotto choc | Insieme erano l’anima del paese

MONTE SAN SAVINO Alberoro è avvolto dalla nebbia. La stessa che avvolge quella villetta in mezzo alla campagna della frazione di Monte San Savino. Attorno a quella casa aleggia anche un mistero, un giallo su cui la procura di Arezzo sta indagando. Il sospetto è che l’ antitarlo si sia rivelato fatale. Lì, qualche giorno fa, una signora è morta alle prime luci dell’alba. Accanto a lei il marito, che qualche giorno dopo si è sentito male. Un malore improvviso, tragico, che ha lasciato il segno in tutta la comunità per la morte della loro concittadina di 66 anni. Ieri dopo la messa i fedeli si sono fermati qualche minuto fuori dalla chiesa di Alberoro per parlare di quella tragedia che ha scosso la tranquilla quotidianità nella piccola frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

