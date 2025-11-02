Viale Campania sosta selvaggia e assenza di controlli durante le partite del Palermo

Palermotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vorrei segnalare come durante le partite legate al campionato di calcio viale Campania diventi il teatro del parcheggio selvaggio dei palermitani. Quello che mi preoccupa veramente è la mancanza di controlli da parte della polizia municipale nella zona, quasi come se ci si dovesse rassegnare a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

viale campania sosta selvaggiaBus turistici Firenze, stretta Comune contro sosta selvaggia - Il Comune di Firenze approva il nuovo disciplinare sui bus turistici che contiene una stretta contro la sosta selvaggia e la cancellazione della fermata per i pullman in viale Ariosto. Lo riporta ansa.it

Sosta selvaggia bus turistici. C’è la stretta del Comune ’Punizioni’ da metà mese - Verrà abolita la fermata in viale Ariosto dopo le proteste dei residenti. Segnala msn.com

Incubo sosta selvaggia: In Baia ormai è svanito ma affligge Sottomonte - Presidente e consiglieri del quartiere partono da un dato di fatto: il parking di Villa Marina è ormai saturo, dopo oltre cinque stagioni dalla sua apertura. Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Viale Campania Sosta Selvaggia