Viale Campania sosta selvaggia e assenza di controlli durante le partite del Palermo

Vorrei segnalare come durante le partite legate al campionato di calcio viale Campania diventi il teatro del parcheggio selvaggio dei palermitani. Quello che mi preoccupa veramente è la mancanza di controlli da parte della polizia municipale nella zona, quasi come se ci si dovesse rassegnare a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Scopri la nostra nuova officina a Monza in viale Campania 34. Un punto di riferimento per la manutenzione del tuo veicolo. Ti aspettiamo in filiale! Viale Campania 34 - Monza #Merbag #MerbagItalia #MercedesBenz #Mercedes #MercedesVans #Merced - facebook.com Vai su Facebook

Attività commerciale autorizzata dal Comune di Palermo presso il “Roseto Rosa Balistreri” di Viale Campania, senza bando pubblico https://ift.tt/XbAa3Hf - X Vai su X

Bus turistici Firenze, stretta Comune contro sosta selvaggia - Il Comune di Firenze approva il nuovo disciplinare sui bus turistici che contiene una stretta contro la sosta selvaggia e la cancellazione della fermata per i pullman in viale Ariosto. Lo riporta ansa.it

Sosta selvaggia bus turistici. C’è la stretta del Comune ’Punizioni’ da metà mese - Verrà abolita la fermata in viale Ariosto dopo le proteste dei residenti. Segnala msn.com

Incubo sosta selvaggia: In Baia ormai è svanito ma affligge Sottomonte - Presidente e consiglieri del quartiere partono da un dato di fatto: il parking di Villa Marina è ormai saturo, dopo oltre cinque stagioni dalla sua apertura. Lo riporta corriereadriatico.it