Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 19 | 25

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Aurelia dove un incidente provoca cuore all'altezza di Castel di Guido in direzione della capitale e sulla A1 Roma Napoli code tra Ferentino e Valmontone verso Roma mentre nel tratto Firenze Roma code tra Orvieto e Orte sulla A24 roma-teramo code a tratti tra carsulae Oricola e Tivoli e proseguendo verso Roma code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale est andiamo alla raccordo anulare dove internet Ci sono code tra classi Salaria è all'altezza della Prenestina mentre in esterna per traffico intenso Ci sono code tra Roma Fiumicino e Pontina e tra Appia Tuscolana code anche sulla diramazione Roma sud della Uno da Tor Vergata al Raccordo Anulare sulla Pontina code tra Pomezia e Castel Romano verso Roma sulla Cassia code tra le rughe Castel de' ceveri verso la capitale infine ricordiamo che per agevolare gli spostamenti fino alle 22 di questa sera è in vigore sulle autostrade lo stop ai mezzi pesanti con Massa superiore alle 7,5 tonnellate ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

