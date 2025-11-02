Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Napoli code per veicolo in panne tra Ferentino e Valmontone verso la capitale mentre nel tratto Firenze Roma della Uno è un incidente a provocare code tra Orvieto e Orte sulla A24 roma-teramo code a tratti tra carsoli-oricola e Tivoli e proseguendo verso Roma code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale est arriviamo sul Raccordo Anulare in interna code case Salaria è all'altezza della Prenestina in esterna code tra Roma Fiumicino e Pontina e tra Appia e Tuscolana code anche sulla diramazione Roma sud della Uno da Tor Vergata al Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Pontina Ci sono code tra Pomezia e Castel Romano verso Roma e sulla Cassia coda tra le rughe e Castel de' ceveri sempre verso la capitale ricordiamo inoltre che volare gli spostamenti fino alle 22 di questa sera è in vigore sulle autostrade lo stop ai mezzi pesanti con Massa superiore alle 7,5 tonnellate ed è tutto da Federico Ascani da infomobil Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 17:25