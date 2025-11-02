Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità o nel servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli incidente tra Frosinone e Ferentino in direzione Roma auto in corsia di emergenza prestare attenzione ricordiamo inoltre che per agevolare gli spostamenti fino alle 22 di questa sera in vigore sulle autostrade mezzi pesanti con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo è sul Raccordo Anulare in interna incidente code tra via del Mare lo svincolo per La 91 Roma Fiumicino rallentamenti in esterna per traffico penso tra Appia e Tuscolana code anche sulla diramazione Roma sud da Tor Vergata raccordo anulare o del sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 16:25

Contenuti che potrebbero interessarti

#Eventi | #manifestazioni | #viabilità I principali eventi previsti nella città di Roma nel #weekend Sabato #1novembre - XVII Edizione "Corsa dei Santi", sabato 1° novembre. Chiusure e deviazioni al traffico Qui dettagli - "Giro delle 4 basiliche", corsa podisti - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Da ansa.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla ... Riporta romadailynews.it

Roma, niente blocco diesel euro 4 e 5 dal 1° novembre. La Regione Lazio vara nuova ztl-Fascia Verde - fascia verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli euro 4 ed euro 5 diesel. Lo riporta msn.com