Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio su via Cassia allenamenti tra la Giustiniana Tomba di Nerone nei due sensi di marcia andiamo sulla Cristoforo Colombo rallentamenti tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia ci spostiamo su via Appia code a tratti tra Santa Maria delle Mole Albano Laziale verso quest'ultimo ricordiamo inoltre che per agevolare gli spostamenti fino alle 22 di questa sera è in vigore sulle autostrade lo stop ai mezzi pesanti con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo Concludiamo con il trasporto pubblico capitolino in occasione del ponte di Ognissanti nella giornata di oggi 2 novembre via dei Fori Imperiali è isola pedonale contestualmente Sono deviati le linee bus di zona A tal proposito ricordiamo che sempre per la giornata di oggi la rete del trasporto pubblico capitolino segue l'orario festivo ed è tutto da Federico Ascani Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 15:25