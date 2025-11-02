Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla autostrada Roma Teramo il veicolo in panne in galleria al km 19 circa ora la circolazione regolare tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo ci spostiamo su via Salaria segnaliamo un incidente che crea code tra Borgo Santa Maria Borgo Quinzio nelle due direzioni su via Cassia file in questo caso per traffico intenso tra la Giustiniana e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia andiamo sulla Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Mezzocammino e via in direzione Ostia su via Appia code a tratti tra Santa Maria delle Mole Albano Laziale in direzione di quest'ultimo ricordiamo inoltre che per agevolare gli spostamenti fino alle 22 di questa sera è in vigore sulle auto dello stop ai mezzi pesanti con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo Concludiamo con il trasporto pubblico capitolino in occasione del ponte di Ognissanti nella giornata di oggi 2 novembre via dei Fori Imperiali pedonale contestualmente sono deviate le linee buste di zona A tal proposito ricordiamo che è sempre per la giornata di oggi la rete del trasporto pubblico capitolino segue l'orario festivo da Giorgia lonza e a salire gli dai tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 13:25